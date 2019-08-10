Нью-Дели, , 13:08 — REGNUM

Министерство иностранных дел Индии заявило, что Пакистану следует прекратить вмешиваться во внутренние дела своего соседа. Об этом 9 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В ходе брифинга официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар подчеркнул: «Исламабад обеспокоен теми шагами, которые правительство Индии предпринимает в Кашмире, ведь теперь ему не удастся обмануть местное население». По словам индийского дипломата, попытки Исламабада увязать мир в отношениях с Нью-Дели с проблемой Кашмира провалились. Равиш Кумар также отметил, что разрыв индийско-пакистанских связей является односторонним шагом Пакистана, поддерживать который Нью-Дели не будет.

Напомним, что 7 августа Национальный комитет безопасности Пакистана постановил понизить уровень дипломатических и экономических отношений с Индией. Исламабад отозвал из Нью-Дели посла, а также приостановил торговлю со своим южным соседом. Действия Пакистана стали реакцией на решение правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди ликвидировать особый статус Джамму и Кашмира. Ранее, 5 августа, министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой данному штату была представлена широкая автономия во внутренних делах. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.