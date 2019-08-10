Нью-Дели, , 12:11 — REGNUM

Индийская ультраправая партия Шив сена (Армия Шиваджи) утверждает, что Индии следует поблагодарить Пакистан за разрыв связей со своим южным соседом. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на статью в партийной газете «Самна».

В указанной статье главный редактор издания «Самна» Уддхав Тхакерай подчеркнул, что Пакистан не имеет рычагов давления на внутреннюю политику своего южного соседа. По мнению лидера Шив сены, понижение уровня дипломатических и экономических отношений с Нью-Дели нанесет серьёзный удар по самому Исламабаду. Уддхав Тхакерай отметил: «Реакция Пакистана на развитие ситуации в индийском Кашмире свидетельствует лишь о признании Исламабадом того, что кашмирская проблема — давно закрытый вопрос». Главный редактор газеты «Самна» также заявил, что «возвращение северо-западных территорий, захваченных Пакистаном, уже не за горами».

Напомним, что 7 августа Национальный комитет безопасности Пакистана постановил понизить уровень дипломатических и экономических отношений с Индией. Исламабад отозвал из Нью-Дели посла, а также приостановил торговлю со своим южным соседом. Действия Пакистана стали реакцией на решение правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди ликвидировать особый статус Джамму и Кашмира. Ранее, 5 августа, министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой данному штату была представлена широкая автономия во внутренних делах. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.