Нью-Дели, , 20:13 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийский Ладакх может стать важным центром паломничества и экотуризма. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на телевизионное обращение председателя правительства южноазиатского государства.

Ладакх (cc) AvengerDove

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что выделение Ладакха в отдельный субъект федерации поспособствует превращению данного региона в передовой центр туризма. По словам премьер-министра, область Ладакх обладает мощнейшим потенциалом в контексте паломничества, а также экотуризма. Председатель правительства южноазиатского государства отметил, что данный регион придётся по душе как любителям приключений, так и искателям душевного покоя. Нарендра Моди также упомянул богатую флору Ладакха и заявил, что местные растения и народные лекарства из них могут стать важным экспортным ресурсом для Индии.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене особых привилегий штата Джамму и Кашмир и разделе его территории на два субъекта федерации. Область Ладакх, расположенная на границе с Китаем, будет выделена в отдельную союзную территорию, управление которой будет осуществляться напрямую федеральным правительством. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.