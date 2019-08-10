Нью-Дели, , 12:43 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что отмена особого статуса штата Джамму и Кашмир поспособствует росту инвестиций и занятости в регионе. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на телевизионное обращение председателя правительства южноазиатского государства к нации.

В своей речи Нарендра Моди отметил, что дальнейшая интеграция Джамму и Кашмира в государственную систему Индии приведёт к увеличению числа многофункциональных медицинских центров и университетов. Премьер-министр Индии пообещал, что теперь на территории штата будут действовать различные федеральные программы, стипендии и льготы, в том числе инициатива бесплатного медицинского страхования для беднейших слоев населения. По словам Нарендры Моди, отмена статьи 370 Конституции Индии также поспособствует притоку инвестиций в Джамму и Кашмир, что позволит создать дополнительные рабочие места для местной молодёжи. Премьер-министр подчеркнул: «Многие десятилетия непотизма и коррупции в штате подали дурной пример молодым кашмирцам. Теперь именно местная молодёжь позволит Джамму и Кашмиру покорять новые высоты».

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.