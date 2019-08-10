Нью-Дели, , 14:18 — REGNUM

Позиция Белого дома по поводу проблемы Кашмира осталась без изменений. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на заявление официального представителя американского Госдепа Морган Ортагус.

На брифинге 8 августа Морган Ортагус подчеркнула, что проблема Кашмира должна быть урегулирована Индией и Пакистаном в двустороннем порядке. По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства, США поддерживают прямой диалог между Нью-Дели и Исламабадом, однако южноазиатские государства должны сами определить формат переговоров и круг обсуждаемых вопросов. Морган Ортагус также отметила, что Вашингтон стремится поддержать мир и стабильность в Южной Азии.

Напомним, что очередное обострение индийско-пакистанских отношений произошло 5 августа, когда министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В знак протеста против действий правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди 7 августа Национальный комитет безопасности Пакистана принял решение понизить уровень дипломатических и экономических отношений с Индией. Исламабад отозвал из Нью-Дели посла, а также приостановил торговлю со своим южным соседом.