Нью-Дели, , 13:50 — REGNUM

Глава отделения правящей Бхаратия джаната парти (БДП) в индийском штате Мизорам Ванлалмуака заявил, что федеральное правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди не намерено лишать Мизорам особого статуса. Об этом 9 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Ванлалмуака, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что руководство Бхаратия джаната парти не намерено отменять статью 371G Конституции Индии, в которой закреплены особые права штата Мизорам. Согласно данной статье, Мизорам обладает автономией в религиозно-культурной сфере, в сфере гражданского и уголовного законодательства, а также правового оформления собственности на землю. Глава местного отделения БДП обвинил оппозиционный Индийский национальный конгресс (ИНК) в попытках посеять панику среди населения. Ранее лидер отделения ИНК в Мизораме Лал Тханхавла заявил, что после отмены особого статуса Джамму и Кашмира федеральное правительство во главе с Нарендрой Моди ликвидирует привилегии северо-восточных штатов, в том числе Мизорама.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.