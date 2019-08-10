Нью-Дели, , 13:33 — REGNUM

Председатель фракции оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) в верхней палате парламента Индии Бхубанешвар Калита перешел в правящую Бхаратия джаната парти (БДП). Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Официальная церемония принятия Бхубанешвара Калиты в БДП состоялась вечером 9 августа. На церемонии присутствовали генеральный секретарь Бхаратия джаната парти Бхупендра Ядав, а также федеральный министр Пиюш Гоял, возглавляющий министерство железнодорожного транспорта, а также министерство торговли и промышленности. Пиюш Гоял высоко оценил смелость Бхубанешвара Калиты и подчеркнул, что поступок бывшего лидера ИНК доказал его принципиальность и приверженность национальным интересам. Напомним, что Бхубанешвар Калита подал в отставку 5 августа из-за отказа Индийского национального конгресса поддержать отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир. Сам Бхубанешвар Калита заявил, что позиция ИНК противоречит национальным интересам Индии.

Ранее министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой Джамму и Кашмиру была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа. Индийский национальный конгресс оказался единственной крупной оппозиционной партией, выступившей против решения правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди.