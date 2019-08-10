Нью-Дели, , 11:55 — REGNUM

Полиция индийского Джамму и Кашмира отменит комендантский час для мусульман, чтобы те могли совершать намаз в мечети. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Комиссар полиции Кашмира Дилбаг Сингх заявил, что местным мусульманам дозволено посещать мечети после комендантского часа. Он подчеркнул, что с вечера 9 августа местным жителям разрешено перемещаться внутри своего района. Силы безопасности продолжат патрулировать улицы крупных городов и задерживать нарушителей. Ситуация осложняется тем, что вечером 11 августа в Индии начинается исламский праздник Ид аль-адха, также известный как Курбан-байрам.

Напомним, что с 6 августа в индийском штате Джамму и Кашмир не утихают протесты против отмены особого статуса субъекта федерации. Федеральное правительство направило в регион дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, а также заблокировало доступ местных жителей к средствам телефонной связи и сети Интернет.

Ранее, 5 августа, министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.