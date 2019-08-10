Додома, , 13:35 — REGNUM

Посольства США и Великобритании в Танзании выразили недовольство нарушением прав человека властями Танзании в связи с неоднократными случаями ареста и задержания граждан страны в течение длительного времени без проведения надлежащего судебного разбирательства.

Тюрьма (cc) AlexVan

По информации новостного агентства VOA Swahili, правительство Танзании было также осуждено за изменение обвинений в отношении арестованных граждан, что, как отмечается, не может не вселять беспокойство за будущее страны в области соблюдения прав человека.

Кроме того, не так давно в Танзании был арестован при противоречивых обстоятельствах Эрик Кабендера, журналист, работающий на местные и иностранные СМИ. Также сообщается, что Каберндере вначале было отказано в доступе к адвокату. В совместном заявлении послы США и Великобритании потребовали от правительства Танзании гарантировать всем гражданам соблюдение надлежащей правовой процедуры.

Заявление последовали в связи с тем, что Танзания признает гражданские права основополагающими. Более того, страна ратифицировала различные договоры ООН, касающихся соблюдения прав человека, включая Всеобщую декларацию прав человека, однако не соблюдает их положения.