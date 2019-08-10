Исламабад, , 11:34 — REGNUM

Власти Пакистана не исключают в случае эскалации ситуации в в спорном регионе Кашмир применение военной силы, однако на данном этапе Исламабад сфокусирован на дипломатических усилиях. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Пакистана в России Кази Халилулла.

Напомним, что президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, который был закреплен в 370−1 статье конституции Индии.

Индийское федеральное правительство планирует создать на месте той части спорной территории, которую контролирует Дели, две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. 6 августа эта инициатива была одобрена парламентом Индии.

Исламабад, который оспаривает суверенитет над Кашмиром выступил решительно против этой инициативы.

Власти Пакистана объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, а также приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда существующих договоренностей.