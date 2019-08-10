Лефкоша, , 12:38 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи на встрече с высшими военными чинами Турции заявил: «Здесь, на Кипре, вы прилагаете максимальные усилия для обеспечения безопасности Турции и турецкого народа. И нашей наилучшей гарантией безопасности является, несомненно, ваше присутствие здесь».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Акынджи отметил: «Ваше присутствие здесь ни в коем случае не должно неверно трактоваться греческой общиной. Это не элемент угрозы, или что-либо в этом роде, но вы, конечно же, выступаете защитниками наших прав, и нам полезно это подчеркивать».

Лидер турецкой общины Кипра добавил: «Для того, чтобы иметь возможность защитить свои права, мы должны быть сильны, но мы хотим использовать свою силу для построения мира и дружеских отношений. И на Кипре, и, в целом, в регионе, и в дипломатической сфере, и в военной, и вообще в любом смысле мы хотим использовать свою силу в мирных целях».