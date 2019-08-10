Симферополь, , 11:24 — REGNUM

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко вместе с делегацией депутатов Верховной рады может посетить российский Крым, чтобы сформировать однозначную позицию по российскому статусу полуострова. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он напомнил, что партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» прошла в Верховную раду на риторике налаживания отношений с Россией.

Однако избранный в Верховную раду депутат от этой партии политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия в ситуации вокруг Крыма якобы является воюющей стороной.

Гемпель посоветовал Бойко сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям его партии делать столь провокационные заявления.

«Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами», — сказал Гемпель.

Он подчеркнул, что в случае, если такая встреча будет согласована по линии министерства иностранных дел России, то делегация будет встречена в Крыму.

Гемпель считает, что после того, как Бойко и его люди посетят Крым, у них не останется никаких сомнений относительно законности крымского референдума о самоопределении. проведенного в 2014 году послу государственного переворота на Украине.

Также он отметил, что лично знаком с Бойко и знает его как взвешенного политика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года на Украине при поддержке Запада был совершен государственный переворот — власть захватили бандеровцы и их приспешники. Жители Крыма не согласились с государственным переворотом и провели референдум о самоопределении по результатам которого полуостров вышел из состава Украины и вернулся в состав России.