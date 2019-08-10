Кабул, , 11:30 — REGNUM

Действующий глава Исламской Республики Афганистан и кандидат на пост президента страны Ашраф Гани заявил, что проведение выборов в соответствии с демократическим стандартами является единственным способом обеспечить прочный мир в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Ашраф Гани сделал это заявление в ходе своего первого выступления в рамках избирательной кампании за пределами столицы на территории провинции Пактия (столица провинции — г. Гардез).

Президент Афганистана отметил, что чрезвычайно важно провести выборы в соответствии с намеченным сроком и избежать их возможного переноса.

Ашраф Гани также заверил, что в случае своего переизбрания он не позволит различным военным группировкам вмешиваться и влиять на политику государства.

Глава Афганистана также заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет опыта в государственном строительстве. Он также призвал не допустить воссоздания системы эмирата на территории Афганистана.