Копенгаген, , 11:38 — REGNUM

Датская социалистическая народная партия призвала правительство отказаться от проведения государственных тестов в школах страны. «Мы знаем, что такая форма аттестации оказывает давление на детей и формирует максималистскую культуру. От этого необходимо избавиться» — заявил председатель фракции социалистов в Фолькетинге Якоб Марк.

Государственные тесты были введены в Дании в 2010 году и с тех пор используются для определения знаний и компетенций учеников в различных областях. С помощью них же отслеживаются предпочтения учеников, что позволяет правительству лучше представлять профессиональное развитие страны — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Государственные тесты в школах вышли на повестку дня датской общественности после того, как выяснилось, что разработанные тесты неправильно определяют уровень компетенций учеников. Несмотря на призывы отменить тесты, представитель правящей Социал-демократической партии Дании по вопросам образования и развития детей Йенс Йоэл считает, что никаких радикальных шагов в этом отношении делать не стоит. Политик предлагает дождаться результатов проверки тестов, которая проводится в настоящий момент.

Отказаться от общих государственных тестов стремятся и некоторые муниципалитеты Дании. Так, Орхус, Копенгаген, Фреденсборг, Грибсков, Сюдъюрс, Люнбю и Хольбек уже запросили разрешение отменить эти тесты в своих школах.