Аддис-Абеба, , 11:38 — REGNUM

Эфиопия и Япония подписали двустороннее соглашение о предоставлении финансовой помощи на развитие здравоохранения на сумму в 2,8 млн долларов США.

Соглашение было подписано между государственным министром финансов Эфиопии Адмасу Небебе и чрезвычайным и полномочным послом Японии в Эфиопии Дайсуке Мацунагой. Грант, предоставленный Японией, направлен стране для содействия социально-экономическому развитию области здравоохранения путем предоставления медицинского оборудования для больниц Аддис-Абебы. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Fana.

Государственный министр здравоохранения Эфиопии Сехарла Абдуллахи поблагодарила правительство Японии за поддержку, оказанную сектору здравоохранения страны и столице Аддис-Абебе, в частности. Посол Японии Дайсуке Мацунага заявил, что сектор здравоохранения является одним из приоритетов Японии с точки зрения поддержки Эфиопии. Он добавил, что Япония будет продолжать оказывать помощь в развитии Эфиопии, особенно в сфере здравоохранения.