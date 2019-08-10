Аддис-Абеба, , 11:33 — REGNUM

Европейская комиссия объявила о направлении дополнительной финансовой помощи в размере 50 миллионов евро в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи людям, пострадавшим от засухи в странах Африканского Рога.

В заявлении Еврокомиссии сказано, что поскольку многие жители региона зарабатывают на жизнь разведением скота и ведением натурального хозяйства, затяжная засуха приводит к разрушительным последствиям для получения продовольствия и средств к существованию. Дополнительная финансовая помощь со стороны Евросоюза увеличивает общую сумму гуманитарной помощи стран Европы, направленной в регион Африканского Рога, до 366,5 млн евро с начала 2018 года. Об этом сообщает эфиопское информационное агентство Fana.

В заявлении Еврокомиссии отмечено, что европейские государства решили увеличить финансовую поддержку государств восточной Африки, пострадавших от продолжительной засухи на Африканском Роге, поскольку совершенно очевидно, насколько сильно экстремальные климатические явления влияют на эту часть Африки. Согласно заявлению, дополнительное финансирование из этого пакета чрезвычайной помощи будет направлено Эфиопии (20 млн евро), Сомали (25 млн евро), Кении (3 млн евро) и Уганде (2 млн евро).

В результате засухи, последовавшей за двумя сезонами дождей подряд, почти 13 миллионов человек нуждаются в чрезвычайной продовольственной помощи по всему региону. По оценкам экспертов, в вышеперечисленных странах более 4 миллионов детей страдают от острой недостаточности питания, а также насчитывается около 3 миллионов недоедающих беременных и кормящих женщин.