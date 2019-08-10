Таллин, , 11:00 — REGNUM

Власти Эстонии не беспокоятся по поводу строительства нового вертодрома (небольшого аэропорта, предназначенного для обслуживания только вертолетов) для нужд Вооруженных сил Российской Федерации на острове Гогланд в Финском заливе. Соответствующее заявление сделал накануне, 9 августа, министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Напомним, что пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на острове Гогланд в Финском заливе был оборудован вертодром. Сделно это было в ходе тактико-специальных учений военнослужащие инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В Эстонии на этот счет не переживают.

«Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит, и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными, у нас нет», — сказал глава эстонского военного ведомства в эфире телеканала ETV.