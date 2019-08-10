Белград, , 11:05 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что проблема оппозиции заключается не в условиях выборов, а в том, что к ней нет доверия среди сербских граждан. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Александр Вучич Kremlin.ru

«Избирательные условия на выборах в 2019 году точно такие же, что и были в 2012 году, и, вообще, проблемы оппозиции заключаются, скорее, не в условиях, а в том, что им не доверяют граждане и они знают об этом», — сказал Александр Вучич.

Президент сказал, что вряд ли удастся достичь соглашения с оппозицией, тем не менее, если они хотят, чтобы оно было публичным, у них есть для этого парламент.

Крайне важно, повторяет он, что оппозиция понимает, что не сможет победить и граждане не поддержат их. По словам Вучича, у них есть только возможность испытать свои силы.

Вучич заявил, что будет участвовать в предвыборной кампании с большим удовольствием, и, по его словам, она будет трудная, но победная.

«Эта кампания, в которой я приму участие, будет серьезной и победной», — сказал президент Сербии.