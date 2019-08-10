Тирана, , 12:41 — REGNUM

Советник Хельсинкской комиссии США Роберт Хэнд в интервью для «Голоса Америки» заявил, что Европейский совет должен рекомендовать начать переговоры с Албанией о вступлении в ЕС. Как сообщает албанское новостное агентство «ATSH», американский политик заявил, что Албания «заслуживает» этого.

При этом Хэнд осудил политическую борьбу между членами албанских партий и их лидерами как несвоевременную, отметив, что вступая в эту борьбу, политики игнорируют необходимость ускорения развития страны и проведения реформ. Представитель США также осудил сожжение оппозиционными депутатами своих парламентских мандатов — по его словам, этот шаг был контрпродуктивным.

Напомним, на заседании Европейского совета, которое состоится в октябре этого года, решится вопрос об открытии переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС в этом году.