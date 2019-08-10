10 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Новороссия нуждается в полном возвращении к изначальной идеологической концепции, реализация которой потребует усмирения «элитариев», возвращения реального военно-патриотического дискурса и появления новых фронтовых героев. Либо формировать новую идеологическую концепцию, которая не будет противоречить основополагающим принципам, на которых создавалась Новороссия.

Юрий Ковальчук, , 10:47 — REGNUM

Власти в Луганске и Донецке терпят на идеологическом фронте поражение за поражением. Нелепые акции и мероприятия, формализм и откровенно потребительское отношение к республикам — результат ослабления тех самых скреп, которые сплотили мятежные области в феврале-марте 2014 года. За годы безвременья и маловразумительной политики местных властей флаги выцвели, а лозунги утратили свой пронзительный смысл. Сегодня Новороссия находится в идеологическом тупике, выйти из которого — необходимое условие дальнейшего существования республик.

Донецкая Народная Республика

Изначально восстание на Донбассе имело серьезную идеологическую подоплеку. Языковой вопрос, единение с Россией, верность Православию и неприятие западных ценностей — именно ради этого люди оставляли семью, брались за оружие, воевали и погибали. Заманчивой казалась судьба Крымского полуострова, в одночасье и практически бескровно воссоединившегося с родиной. Население Донбасса с ужасом смотрело на вакханалию в Киеве и готова была терпеть любые обстрелы, лишь бы отстоять свою идентичность и дистанцироваться от украинских националистов с коричневым уклоном и «евроинтеграторов».

Даже несмотря на требование убрать из текста референдума 11 мая 2014 года вопрос о присоединении к РФ, люди с радостью организовывали плебисцит, осознавая, что для Киева они навсегда становятся предателями. Голосовать шли всем миром — такой массовости не видели ни одни выборы — ни до, ни после.

В самые кровопролитные дни, когда украинскую армию варили в котлах, при этом сами несли тяжелые потери, никто не задавал вопросов по поводу подписания первых, а затем и вторых Минских соглашений. Все понимали, что главная задача — как можно дальше отбросить врага, прекратить уничтожение мирных жителей и начать налаживать «быт».

Когда весной 2015 года активные боевые действия остались позади, и у народа Новороссии появилось время рассуждать, сам дух Минских договоренностей у многих начал вызывать когнитивный диссонанс. Идея о воссоединении с Украиной, которая все еще продолжала убивать мирных жителей и явно плевать хотела на выполнение подписанных в Минске протоколов, вызывала резкое неприятие. Масла в огонь подливали выдавленные по различным причинам за пределы ЛДНР бывшие функционеры — Игорь Гиркин, Андрей Пургин и другие, называвшие Минск предательством Новороссии и обвинявшие Россию в намерении вернуть ЛДНР под контроль Киева. Эти «пророки» по сей день назначают все новые и новые даты «слива» Новороссии, что не лучшим образом сказалось на их авторитете.

Тянущееся бесконечно состояние «ни мира — ни войны», убийства легендарных героев ополчения и противоречивая политика правительств ЛНР и ДНР также негативно влияли на настроения в обществе. Неопределенность и полное отсутствие внятных объяснений происходящего со стороны официального Донецка и Луганска постепенно привели если не к разочарованию, то, как минимум, к ослаблению веры в то, что жертвы были не напрасны, что Россия не оставит Новороссию и что у республик есть будущее.

Местные власти выбрали крайне неудачную стратегию общения с народом. Вместо того чтобы хотя бы в общих чертах объяснять людям сложные политические процессы; вести контрбатарейную работу, подавляя пропаганду украинских спецслужб и озлобленных бывших соратников, была введена тотальная цензура. Критика в СМИ полностью исчезла, уступив место щенячьей радости от непрерывных побед и свершений, потрясания кулаками в адрес врагов и несколько избыточного патриотизма.

С последним вообще перестарались — чуть ли не еженедельные патриотические мероприятия, митинги-реквиемы и прочий официоз, главными посетителями которого стали подневольные служащие бюджетных организаций и представители общественных движений (с принудительным членством), быстро набили оскомину и начали вызывать раздражение. Уже в 2016 году подобные акции стали проходить практически в полном отрыве от населения, став уделом админресурса и представителей СМИ и, таким образом, полностью утратили свое значение.

Не лучшим образом на ситуацию в республиках повлияли «возвращенцы» — начиная с 2016 года в ЛДНР стали возвращаться местные жители, в свое время бежавшие от ужасов войны в РФ или на Украину. Среди них было немало тех, кто не поддерживал интеграцию с Россией или создание Новороссии, а хуже того — встречались прямые сторонники Киева. К сожалению, немало этих людей вошло во властные структуры республик. Оказавшись в чуждой для них среде, которую они не понимали и не могли понять, не пережив вместе с населением ЛДНР все горе и радости 2014 года, они оказывают негативное влияние на внутреннюю политику, во многих отношениях выстраивая ее по лекалам времен «Партии регионов».

Помимо всего прочего, далекие от понимания идеологии людей, воевавших против украинской армии и карательных батальонов, ничего не знающие о войне и о том, как она изменила местных жителей, они жаждут привычной для них жизни. В связи с чем, в ЛДНР постепенно начало появляться все больше и больше культурно-массовых мероприятий лишь слегка приправленных дежурным патриотизмом. Показы мод, бесконечные концерты третьесортных поп-исполнителей, бильярдные турниры, «реп-баттлы» и «драг-рейсинги» стали проходить практически еженедельно… все это объяснялось тем, что «люди не могут думать только о войне».

Формализм местных властей, в составе которых с каждым днем остается все меньше людей, которые стояли у истоков протеста или непосредственно участвовали в боевых действиях, а также постепенно размывающееся понимание идеологических основ протеста 2014 года привели к закономерному результату. В республиках начали формироваться интегрированные в правительство «элиты», чрезвычайно далекие от народа Донбасса, от Русского мира, от продолжающейся шестой год войны и концепции создания Новороссии. К сожалению, пропасть между теми, кто формирует информационную, а также идеологическую повестку дня и населением республик стремительно увеличивается.

В итоге, общественно-политическая жизнь Новороссии начала принимать угрожающе гротескные, а порой даже оскорбительные формы.

Гуманитарная программа реинтеграции населения Донбасса, в рамках которой проводится множество мероприятий при участии жителей ЛДНР совместно с жителями подконтрольных Украине территорий, выродилась в странное действо, во время которого выделенные средства (в среднем призовой фонд каждого конкурса или спортивного соревнования составляет около 1,5 млн. рублей) зачастую бездумно раздают всем присутствующим — лишь бы руки не жгли. Или, что еще хуже, делят их между победителями за закрытыми дверями, причем работы финалистов нигде и никогда общественности не представляются, что наводит на мысли о коррупции.

Молодежные общественные движения из «ходячих флагштоков», обслуживающих митинги, постепенно превратились в эпицентр глумления и злой насмешки. ОД «Мир Луганщине» в марте 2019 года высадили в детском парке Луганска аллею клёнов, которая должна была символизировать погибших детей. Посадили, чтобы навсегда про нее забыть. Теперь, поскольку в парке нет полива, саженцы с фотографиями погибших детей по возможности поливают их родители. Многие из них не имеют такой возможности, в связи с чем часть саженцев погибла.

В первых числах августа в Зуевке представители донецкого молодежного общественного движения «Молодая Гвардия» во время мероприятия, посвященного профориентации и развитию лидерских качеств молодежи, устроили странные игры, напоминающие БДСМ-вечеринку (с соответствующими костюмами). Фотографии не постеснялись выложить в интернет.

Вообще если в Луганске все пропитано формализмом, то в Донецке, наоборот, очень любят «креатив». Достаточно вспомнить попытки организовать детско-юношеское движение «Захарчата» в честь ныне покойного главы ДНР Александра Захарченко или гигантский «Орден Иуды» для Порошенко, текст, выгравированный на котором изобиловал ошибками и опечатками.

А чего стоил пресловутый флешмоб «Зеленский признай выбор Донбасса», в рамках которого был создан сайт «Выбор Донбасса», где все желающие могли выразить поддержку инициативе? В итоге, среди «поддержавших» оказались актеры кино, известные люди, никогда о своем «согласии» не слышавшие и просто обыватели, чьи фото были украдены из социальных сетей. Количество «сочувствующих» росло гигантскими темпами лишь для того, чтобы достигнув желаемой цифры в миллион, буквально на следующий день навсегда остановиться…

Вся эта странноватая и откровенно вредоносная активность лишь подтверждает тот факт, что между официальной идеологией, закрепленной в конституциях республик, и мироощущением людей, которые должны доносить эту идеологию до населения лежит глубокая пропасть.

Вполне вероятно, что для адекватного восприятия происходящего необходимо выработать какие-то новые смыслы, которые объяснили бы людям суть протекающих процессов; выработать новую парадигму, которая также будет основываться на интеграции с Россией, патриотизме, приверженности Русскому миру и Православию, но при этом объяснит специфику текущего момента, невозможность немедленного воссоединения с РФ и т. д.

К сожалению, концепты, которые производят власти ЛДНР, вызывают полнейшее недоумение. Как, например, можно понять тезис о стремлении интегрироваться с Россией путем возвращения в состав Украины в качестве автономии? Почему нельзя было просто объяснить людям, что пресловутые призывы к Зеленскому признать выбор Донбасса не более чем так называемый «троллинг»?

Что же касается эпатажных выходок новых «элитариев», то здесь Донецким чиновникам придется всерьез задуматься о том, что к власти они пришли благодаря вооруженному восстанию и провоцировать население, демонстративно предаваясь радостям жизни на бюджетные деньги не только глупо и вредно, но в первую очередь опасно.

В любом случае, Новороссия нуждается в полном возвращении к изначальной идеологической концепции, реализация которой потребует усмирения «элитариев», возвращения реального военно-патриотического дискурса и появления новых фронтовых героев (сейчас все, что происходит на передовой, умещается в компактные доклады о количестве выпущенных по республикам боеприпасов). Либо формировать новую идеологическую концепцию, которая не будет противоречить основополагающим принципам, на которых создавалась Новороссия, но при этом будет соответствовать текущему моменту.

В противном случае ЛДНР ждет смута, неверие и тотальная миграция населения.