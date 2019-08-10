Иерусалим, , 11:39 — REGNUM

Радикальное движение ХАМАС, возможно, планирует начало в Израиле третьей интифады. К такому выводу пришел обозреватель израильского информационного агентства Ynet Рон Бен-Ишай в своей статье, опубликованной 9 августа.

По мнению эксперта, недавние нападения на израильтян в Иудее и Самарии свидетельствуют о возможности начала третьей интифады. Одной из задач радикального движения ХАМАС и его сторонников — является поддержание имиджа организации. Именно через осуществление нападений ХАМАС и его сторонники выполняют данную задачу, считает Бен-Ишай. Кроме того, организация заинтересована в подрыве авторитета правительства Палестинской автономии (ПА) и его главы Абу-Мазена.

«ХАМАСу нужна третья интифада, чтобы нанести смертельный удар по израильтянам-поселенцам и по позициям администрации ПА», — подвел итог Бен-Ишай.