Вашингтон, 10 августа 2019, 10:39 — REGNUM
Возможность долгосрочного развёртывания солдат США в сирийской приграничной «безопасной зоне» может привести к многочисленным возражениям как со стороны демократов, так и республиканцев, заявил журналист Джош Рогин в статье для издания The Washington Post.
Напомним, ранее США и Турция достигли договорённости по поводу «безопасной зоны» на границе Сирии и Турции, включая создание совместного координационного центра в Турции для проработки деталей сотрудничества.
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