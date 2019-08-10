Вашингтон, , 10:39 — REGNUM

Возможность долгосрочного развёртывания солдат США в сирийской приграничной «безопасной зоне» может привести к многочисленным возражениям как со стороны демократов, так и республиканцев, заявил журналист Джош Рогин в статье для издания The Washington Post.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идея о сохранении сотен американских военнослужащих в сирийской приграничной безопасной зоне на долгосрочной основе — это крайне щекотливый вопрос с политической точки зрения. Могут раздаться взволнованные крики и справа, и слева, предупреждающие о том, что военные ястребы Трампа хотят втянуть его в очередное вторжение в иракском стиле. На самом деле, никто не призывает к этому», — заявил Рогин.

Напомним, ранее США и Турция достигли договорённости по поводу «безопасной зоны» на границе Сирии и Турции, включая создание совместного координационного центра в Турции для проработки деталей сотрудничества.

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