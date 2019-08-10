Вашингтон, , 10:46 — REGNUM

Рекомендации нового коменданта корпуса морской пехоты США Дэвида Хилберри Бергера по реформированию морской пехоты вызвали переполох в Пентагоне, заявил американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

«Во многом потенциально революционные рекомендации нового коменданта корпуса морской пехоты США Дэвида Хилберри Бергера вызвали в Пентагоне громкий ропот недовольства. Бергер дал прямой ответ на один из главных вопросов, который давно интересует военных реформаторов: что именно мы должны выбросить из унаследованного арсенала, чтобы освободить место для того, что нам потребуется в войнах будущего», — заявил Игнатиус.

Журналист также отметил, что обычно слова ничего не значат, когда речь заходит о реформировании вооружённых сил, но Бергер подкрепил свои призывы к переменам конкретными рекомендациями, которые приведут к закланию многих «священных коров» морской пехоты, включая ликвидацию некоторых существующих военных подразделений для обеспечения модернизации.

По словам Игнатиуса, подобные заявления действительно редко можно услышать в Пентагоне, руководство которого дорожит своими авианосцами, истребителями и другими устаревшими военными системами.

Читайте ранее в этом сюжете: Американские эксперты: программа истребителя F-35 может зайти в тупик