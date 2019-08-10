Вашингтон, 10 августа 2019, 10:46 — REGNUM
Рекомендации нового коменданта корпуса морской пехоты США Дэвида Хилберри Бергера по реформированию морской пехоты вызвали переполох в Пентагоне, заявил американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.
Журналист также отметил, что обычно слова ничего не значат, когда речь заходит о реформировании вооружённых сил, но Бергер подкрепил свои призывы к переменам конкретными рекомендациями, которые приведут к закланию многих «священных коров» морской пехоты, включая ликвидацию некоторых существующих военных подразделений для обеспечения модернизации.
По словам Игнатиуса, подобные заявления действительно редко можно услышать в Пентагоне, руководство которого дорожит своими авианосцами, истребителями и другими устаревшими военными системами.
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