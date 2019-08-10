Вашингтон, 10 августа 2019, 10:40 — REGNUM
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону будет крайне сложно убедить Шотландию остаться в составе Соединённого Королевства, заявила журналист Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.
Напомним, в Шотландии всё чаще начинают говорить о необходимости проведения повторного референдума о членстве Шотландии в Соединённом Королевстве. Джонсон выступает против референдума и считает, что данный вопрос давно исчерпан на том основании, что в 2014 году в Шотландии уже проходил референдум, на котором большинство граждан согласилось остаться в составе Соединённого Королевства.
Последний социологический опрос показал, что теперь большинство населения Шотландии выступает за независимость от Англии.
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