Вашингтон, , 10:40 — REGNUM

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону будет крайне сложно убедить Шотландию остаться в составе Соединённого Королевства, заявила журналист Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

«В отличие от Уэльса, который проголосовал за выход из состава ЕС, и Шотландия, и Северная Ирландия проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Их вытаскивают из Европейского союза против их воли — и за их же счёт. В Эдинбурге власти заявили, что Брексит без соглашения, на который готов пойти Джонсон, если ЕС не уступит его требованиям, обойдётся Шотландии в 100 тыс. рабочих мест и приведёт к сокращению ВВП страны на 7%. Правительство Великобритании подсчитало, что экономики Шотландии и Уэльса могут сократиться на 8% в случае выхода из состава ЕС без соглашения, а Северная Ирландия пострадает ещё сильнее», — заявила Рафаэль.

Напомним, в Шотландии всё чаще начинают говорить о необходимости проведения повторного референдума о членстве Шотландии в Соединённом Королевстве. Джонсон выступает против референдума и считает, что данный вопрос давно исчерпан на том основании, что в 2014 году в Шотландии уже проходил референдум, на котором большинство граждан согласилось остаться в составе Соединённого Королевства.

Последний социологический опрос показал, что теперь большинство населения Шотландии выступает за независимость от Англии.

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