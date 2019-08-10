Вашингтон, 10 августа 2019, 10:24 — REGNUM
Избиратели Англии, похоже, не сильно расстроятся, если Шотландия решит покинуть Соединённое Королевство, заявила журналист Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.
По словам Рафаэль, консервативные избиратели оказались ещё более непреклонны: 73% заявили, что потеря Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — это цена, которую стоит заплатить за Брексит.
Напомним, в ходе референдума о членстве Великобритании в ЕС большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали против Брексита. Руководство Шотландии недавно указало на серьёзный экономический ущерб, с которым придётся столкнуться жителям Шотландии в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
Результаты социологических опросов показывают, что в настоящий момент большинство населения Шотландии выступает за независимость от Англии.
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