Москва, , 10:13 — REGNUM

Организация незаконных митингов в Москве является новацией последних лет, заявил бывший председатель Мосгордумы Владимир Платонов в интервью «РИА Новости».

Он рассказал, что раньше для создания шумихи и привлечения внимания использовались законные митинги, пикеты и «громкие красивые законодательные инициативы, которые на самом деле невозможно принять».

«Призывы к неповиновению, организации незаконных митингов — такого не было, это новация последних лет», — сказал он.

Платонов считает, что «в предвыборной активности» важно, чтобы всё происходило в рамках действующего законодательства и не страдали законопослушные горожане. В целом, по его мнению, причиной ажиотажа стала «важность Мосгордумы», следовательно, больше людей захотели в неё попасть.

Владимир Платонов являлся председателем Мосгордумы 20 лет — с 1994 по 2014 годы. Сейчас занимает пост президента Торгово-промышленной палаты Москвы.