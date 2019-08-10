Стокгольм, , 09:36 — REGNUM

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон и польский депутат Европейского парламента Беата Мазурек устроили публичную перепалку, сообщает портал wPolityce.

Все началось с твита Мазурек, в котором она заявила, что «шведы бегут из своей страны, чтобы найти спокойствие и нормальность в Польше», поскольку в их стране наблюдаются «убийства, рост преступности, изнасилования, зоны страха и шариат — это последствия мультикультурализма и открытых дверей для иммигрантов».

Эти слова, сообщает польский портал, вызвали ярость шведского министра. В ответ он написал, что на самом деле в «2017 — 2018 годах более 8000 поляков эмигрировали в Швецию. Это более чем в три раза больше, чем общее количество шведов, которые живут в Польше».

Заодно Йоханссон проехался по польской общине в Швеции. «То, с чем у нас действительно есть проблемы — это иностранные банды, в том числе из Польши, — подчеркнул министр юстиции. — Они несут ответственность за почти половину краж со взломом в Швеции и 90% всех угонов автомобилей, лодок и сельскохозяйственных машин. Если бы уважаемая пани депутат могла бы что-нибудь с этим сделать, я буду признателен».

Как считает wPolityce, «отвечая на твит Мазурек, швед расистским способом напал на поляков».