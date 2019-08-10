Москва, , 09:11 — REGNUM

Видеохостинг YouTube блокирует видеоролики, содержащие информацию о митингах на территории Российской Федерации, которая явно не укладывается в заранее спроектированную картинку западных СМИ о протестной активности в России. Об этом заявили во временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Пользователь YouTube (сс) Leon Bublitz

Члены этой комиссии отметили, что власти США постоянно твердят о якобы вмешательстве России в американские выборы, тогда как сами американские граждане и организации, а также их иностранные сателлиты активно вмешиваются в российские избирательные кампании.

Председатель временной комиссии Андрей Климов отметил, что на видеохостинге YouTube идет блокировка любых видеороликов, которые содержат подобную информацию.

«Если кто-то освещает эти мероприятия не так, как задумано где-то за океаном, просто идет блокирование», — сказал он.

Напомним, что сегодня в Москве должен состоятся очередной митинг внесистемной оппозиции, касающийся недопуска ряда кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.