Москва, 10 августа 2019, 09:11 — REGNUM
Видеохостинг YouTube блокирует видеоролики, содержащие информацию о митингах на территории Российской Федерации, которая явно не укладывается в заранее спроектированную картинку западных СМИ о протестной активности в России. Об этом заявили во временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Члены этой комиссии отметили, что власти США постоянно твердят о якобы вмешательстве России в американские выборы, тогда как сами американские граждане и организации, а также их иностранные сателлиты активно вмешиваются в российские избирательные кампании.
Председатель временной комиссии Андрей Климов отметил, что на видеохостинге YouTube идет блокировка любых видеороликов, которые содержат подобную информацию.
«Если кто-то освещает эти мероприятия не так, как задумано где-то за океаном, просто идет блокирование», — сказал он.
Напомним, что сегодня в Москве должен состоятся очередной митинг внесистемной оппозиции, касающийся недопуска ряда кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.