Вашингтон, , 08:54 — REGNUM

Посольство России в США назвало кощунственным и русофобским заявление американского Госдепа, который в годовщину грузинской агрессии августа 2008 года в очередной раз призвал Россию «вывести войска из Грузии» и отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 9 августа на официальной странице посольства России в США в «Фейсбуке».

Диппредставительство отметило, что США не пытаются призвать «подопечных» в Тбилиси проявить политическую волю и признать ответственность за нападение в ночью на 8 августа 2008 года, вместо этого обвиняет Россию.

«Готовы напомнить, что именно наша страна пришла на помощь Цхинвалу и предотвратила, по сути, акт геноцида», — отмечается в заявлении. Однако, отметило диппредставительство, США не извлекают уроков из истории и закрывают глаза на преступления грузинских протеже. При этом, по мнению авторов, уверенность в безнаказанности порождает трагические события. Посольство выразило надежду, что в Вашингтоне отойдут от подобной практики и на своем примере покажут «друзьям» истинные демократические подходы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель Госдепа США Морган Ортегус 8 августа заявила, что России следует отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Также Ортегус указала на недовольство Вашингтона деятельностью российской стороны по демаркации границы Южной Осетии и Грузии.

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