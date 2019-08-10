Бишкек, , 08:51 — REGNUM

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии призвал граждан республики не собирать денежные средства на лечение пострадавших в ходе штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сотрудников спецназа. Об этом сказано в сообщении пресс-центра ГКНБ.

Напомним, что в ходе неудачных попыток штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева в селе Кой-Таш погиб один сотрудник спецназа. Ранения получили 98 человек, среди которых также сотрудники спецназа.

В ГКНБ заявили, что информация о том, что раненным спецназовцам якобы требуется дорогостоящее лечение и редкие лекарства не соответствует действительности.

«Просим граждан быть бдительными и не принимать участия в сомнительных акциях по сбору денег якобы для помощи раненым сотрудникам ГКНБ», — сказано в сообщении.