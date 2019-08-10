Вашингтон, , 09:01 — REGNUM

Ответные меры на предостережения других стран об осторожности при поездках в США из-за недавних инцидентов со стрельбой, пригрозил принять президент США Дональд Трамп, сообщает 10 августа издание The Hill.

Как рассказал Трамп, в ответ на вопрос журналиста о реакции США на такого рода предупреждения, он не может представить себе ничего подобного.

«Но, если они (другие государства — прим. ред.) сделали это, мы ответим взаимностью», — заявил американский президент.

Также Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда дают зеркальный ответ на все негативные действия в их адрес.

Отметим, ранее японский МИД дал рекомендацию своим гражданам уделять особое внимание мерам безопасности при посещении США из-за недавних инцидентов со стрельбой на их территории. С аналогичным предупреждением также выступили МИД Уругвая и власти Венесуэлы. А Китай сделал такое предупреждение своим гражданам ещё до случаев со стрельбой в США.