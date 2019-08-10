Луганск, , 07:59 — REGNUM

Обстрелу из автоматического станкового гранатомёта подверглось село Калиново, расположенное в 50 км к западу от Луганска. Нарушение режима тишины со стороны ВСУ зафиксировали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает 10 августа «Луганский информационный центр» со ссылкой на представителя республики в Центре.

Зачистка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что обстрел по жилым кварталам Калиново велся из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета (АГС).

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики продолжают обстрелы территорий Донецкой и Луганской республик, применяя пулеметы, гранатометы и орудия БМП, несмотря заключенное 21 июля очередное перемирие.

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