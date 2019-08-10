Вашингтон, , 08:00 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп забыл о том, кто такой президент Украины Владимир Зеленский. Видео с забавным конфузом появилось в интернете 9 августа.

Дональд Трамп (cc) Gage Skidmore

«Простите, о ком вы говорите?», — переспросил Дональд Трамп журналиста, который задавал ему вопрос о том, планирует ли президент США «пригласить в Белый дом Зеленского».

После того, как журналист уточнил, что речь идет о президенте Украины, Дональд Трамп рассказал, что он с нетерпением ждет этой встречи и назвал Владимира Зеленского «разумным парнем».

Отметим, ранее Дональд Трамп только единственный раз общался с Владимиром Зеленским по телефону — 25 июля текущего года ‑ и предложил обсудить дальнейшее сотрудничество во время встречи в Белом доме.