Нью-Йорк, США, , 07:15 — REGNUM

Решить проблемы всех жителей Йемена противоборствующие стороны смогут, только вступив в конструктивный диалог. Об этом 9 августа заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает пресс-служба организации.

В опубликованном заявлении, генсек ООН выражает озабоченность столкновениями в йеменском Адене и призывает обе стороны прекратить попытки решить конфликт с применением силы.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ожесточенными столкновениями в Адене за последние несколько дней, в том числе вблизи Президентского дворца и международного аэропорта. — говорится в сообщении. — Он настоятельно призывает стороны прекратить военные действия и обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека».

По мнению Гутерриша, урегулирование конфликта в Йемене возможно только с помощью политических инструментов. Любое насилие на этом пути не приведет к желаемому результату.

Напомним, ранее сообщалось об очередной атаке, проведенной повстанцами-хуситами, на принимавшие участие в параде в Адене вооруженные силы международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. По сообщениям представителей коалиции, беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществлялась атака, удалось сбить.