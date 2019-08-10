Пхеньян, , 05:31 — REGNUM

Запущенные Северной Кореей снаряды вероятно были баллистическими ракетами ближнего радиуса, сообщает 10 августа южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

Запуск ракеты Иван Шилов © ИА REGNUM

Как стало известно, снаряды были выпущены в 05:32 и в 05:50 с территории восточного прибрежного города Хамхын, административного центра провинции Хамгён-Намдо.

Дальность полета обоих снарядом составила около 400 км, максимальная высота — 48 км, скорость — 6,1 Маха.

«У нас есть большие шансы увидеть дополнительные запуски, поскольку Северная Корей в настоящее время проводит летние учения», — заявили в Сеуле. Увеличивает вероятность повторных пусков и факт проведения совместных учений между США и Республикой Корея.

«Мы внимательно следим за ситуацией, сохраняя полную военную готовность», — сообщил источник в южнокорейских вооруженных силах.

С момента последнего пуска «тактической управляемой ракеты нового типа», состоявшегося 6 августа 2019 года, прошло всего четыре дня. Как заявили ранее в государственных СМИ КНДР, произошедшие запуски были «адекватным предупреждением» США и Южной Корее в связи с проводимыми ими совместными военными учениями.

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