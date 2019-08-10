Москва, , 04:54 — REGNUM

Погодные аномалии, обрушившиеся на Россию летом 2019 года, могут носить антропогенный характер, более того — являться результатом использования направленного против РФ климатического оружия. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил 9 августа депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Рука Госдепа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению депутата, охватившие сибирские регионы лесные пожары и мощные ливни в столице связаны между собой происхождением.

«Я думаю — испытывают климатическое оружие», — заявил Журавлев. По его мнению, «такого лета не может быть», и все это понимают, а значит сам факт наличия такого лета, является доказательством работы «вашингтонского обкома».

«Значит, что? Пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает, — выразил уверенность депутат. — Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться».

К использованию климатического оружия, по мнению Журавлева, Вашингтон подтолкнула сама Москва, сумевшая добиться превосходства в вооружении. Отсутствие у западных стран гиперзвукового оружия и вынудило их на создание климатических аномалий на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики объяснили погодные аномалии изменением типа переноса воздушных масс. Если раньше преобладал связанный с вращением земли западно-восточный перенос. То теперь начался период меридионального переноса, в результате чего пришедшие из Африки воздушные массы стали причиной аномальной жары в Европе, на Россию, напротив, хлынули потоки холодного воздуха из арктических широт.

Какие именно факторы могут приводить к подобным сменам, ученые до сих пор не знают.

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