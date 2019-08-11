Южно-Сахалинск, , 07:42 — REGNUM

Почему ненужные и явно бессмысленные переговоры России и Японии по так называемому курильскому вопросу продолжаются уже три десятилетия, причем, всё чаще в последнее время — за закрытыми дверями? Почему Россия не осваивает самостоятельно колоссальные богатства своих Курильских островов, давая повод «японофилам» говорить о том, что «сами мы освоить их не можем, поэтому надо отдать острова Японии за некие компенсации»? Не получится ли так, что Курилы отдадут Японии «случайно», как «ту Кемску волость» из старого кинофильма, после очередных тайных переговоров, под шумок очередного форума — саммита? Эти вопросы в публикации «Ещё раз о «Курильской проблеме» в литературно-художественном и общественно-политическом журнале «Наш современник» задаёт экс-президент Якутии, государственный советник Якутии Вячеслав Штыров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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В конце января 2019 года состоялась юбилейная, уже 25-я по счёту, встреча президента России Владимира Путина и японского лидера Синдзо Абэ. Что можно так часто обсуждать? Только важные вопросы — ведь они тщательно и долго готовятся, становятся достоянием общественности. Но в японско-российских переговорах всё обстоит иначе. Повестки текущих вопросов, которые требуют срочных решений первых лиц, практически нет. Да и зачем? Ведь экономические и гуманитарные связи России и Японии давно устоялись, позиции обеих сторон в области геополитики и международной безопасности хорошо известны.

Зато на каждой встрече Путина и Абэ вновь и вновь поднимается вопрос о принадлежности Курильских островов. Этот вопрос, казалось бы, не должен обсуждаться вообще, уж по крайней мере не мимоходом, в силу своей фундаментальности. Но это происходит. Вот и возникает у многих россиян вопрос: «А не отдадут ли Курилы, как ту «Кемску волость» в старом фильме, под шумок какого-нибудь форума — саммита?

Для таких опасений у россиян всё больше оснований в последние годы. Ведь отдали же «зарубежным партнёрам» под разными поводами акватории Берингова и Баренцева морей, политый кровью наших соотечественников остров Даманский и другие острова на Амуре, дагестанские сёла прямо с их жителями.

Да и позиция российских властей по Курилам служит поводом для беспокойства граждан России уже не первый десяток лет. Ведь и Горбачёв, и Ельцин в своё время говорили о необходимости отдать острова Японии. Правда — уже после выхода в отставку.

Владимир Путин и Синдзо Абэ Kremlin.ru

Во время исполнения обязанностей главы государства, и тот, и другой рискнули лишь официально признать наличие «курильской проблемы». Но, видя крайне негативное отношение граждан России к самой мысли о возможности передачи российских островов Японии, оба отвергли настойчивые предложения японской стороны выстраивать межгосударственные отношения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Данный документ был приостановлен к исполнению ещё в 1960 году в связи с нарушениями её положений Японией. Декларация служила формальным основанием Японии для территориальных претензий к нашей стране. Ведь документ содержит пункт о том, что стороны заключат еще и мирный договор после установления дипломатических отношений, а затем СССР подарит Японии острова Хабомаи и Шикотан.

Но в 2001 году президент России Владимир Путин взял на себя смелость вернуть к жизни эту декларацию, заявив, что именно она будет лежать в основе всех дальнейших действий России в развитии диалога о принципах партнерства с Японией.

Вячеслав Штыров задается вполне естественным в данной ситуации вопросом.

Вячеслав Штыров Зачем президент России сделал это? И не правду ли говорил бывший японский премьер Мори, который говорил об обещании Путина ещё в начале 2000-х годов передать Хабомаи и Шикотан Японии? МИД России этого не подтвердил, но, как говорится, «осадок остался».

По мнению Штырова, бесконечные переговоры по пресловутому «курильскому вопросу» дают надежду Японии на успешность своих замыслов по присоединению российских островов к своей стране. Зачем это нужно российским властям — понять сложно.

Стенд в японском городе с призывом вернуть Японии «северные территории» (сс) shirokazan

Представители либерального клана совершенно спокойно заявляют о том, что надо бы отдать Японии острова, а взамен получить от неё некую компенсацию. А как же национальные интересы России? Об этом они не думают.

Вячеслав Штыров объясняет сторонникам передачи Курил Японии на основе декларации 1956 года, что Россия ни юридически, ни политически не может пойти ни на какие уступки Японии по «курильскому вопросу». Да, Россия является правопреемницей СССР. Но не в тех случаях, когда это противоречит её Конституции. Нарушение территориальной целостности страны — прямое нарушение российской Конституции.

Ещё один важнейший вопрос поднимает в своей статье экс-руководитель Якутии. Это несметные сокровища Курильских островов, которые Российская Федерация, несмотря на очевидные потребности в редкоземельных металлах, да и просто — в дополнительных источниках дохода, не осваивает. Например, колоссальные залежи рения. Рений — один из самых дорогих металлов в мире. Он имеет критическое военно-стратегическое значение ввиду его использования при изготовлении высокопроизводительных военных реактивных и ракетных двигателей. Из него вообще очень много всего делают. Но представители «либерального клана» без устали заявляют, что самостоятельно Россия добывать рений не может, а Япония — может. Значит, надо отдать острова с рением в придачу — за компенсации. Но российские горные инженеры сегодня способны разрабатывать любые технологии. И если технологии добычи рения нет до сих пор, это значит, что просто нет государственного заказа на такую технологию.

Впрочем, на Курилах есть не только рений. Стоимость недровых минеральных ресурсов южных Курил оценивается в 45 млрд долларов США. Тихоокеанский шельф южных Курил весьма перспективен и на нефть, и на газ.

Рений Иван Шилов © ИА REGNUM

Не менее богаты острова и их морская акватория водными биологическими ресурсами. Стоимость возможной их добычи оценивается в 2 млрд долларов в год, а с учетом переработки — в 4 млрд долларов.

Как же такое богатство может быть не нужным России? Вопрос риторический.

Либералы и вовсе предлагают, причем всё чаще, отдать острова вместе с живущими на них людьми как с крепостными. Россиян, живущих на Курилах, соблазняют «сказочной» жизнью. Но на деле, всё, что их ждёт, это работа на износ, да скучный досуг, сопровождающийся часто обильным пьянством. Именно так, по большому счету, выглядит «сказочная японская жизнь». Понравится ли россиянам жить именно так? Вряд ли.

Ещё один важный вопрос задает Вячеслав Штыров. Что же такое Курилы? Это надежный форпост России на Тихом океане? Или — плацдарм для нападения на нашу страну? Вопросы не праздные.

Ведь «курильский вопрос» невозможно рассматривать без учета влияния на Японию США. Япония давно и добровольно согласилась координировать свою внешнюю и оборонную политику с американцами. Более того — зависимость Японии от США со временем только усиливается.

Япония, конечно, обещает, что никаких военных баз США на островах в случае их передачи не будет. Но стоит ли надеяться на строгое исполнение этих обещаний в будущем? Вряд ли.

Союзники

История учит тому, что раздача собственных земель никогда ещё не приносила никакой пользы, никакого уважения государству, способному поступиться своими интересами. Вячеслав Штыров напоминает, что первыми русскими, ступившими на курильскую землю, были казаки в 1649 году. А известно: там, где раз был поднят русский флаг, он спускаться не должен.

Вячеслав Штыров «Весь исторический опыт российско-японских отношений, отсутствие правовых или экономических оснований убедительно свидетельствуют о недопустимости передачи японцам каких-либо российских земель».

Вячеслав Штыров напомнил: «Честная и твердая политика России по Курилам была бы полезна и Японии, поскольку избавила бы её от ненужных планов, а её политиков — от необходимости десятилетиями поднимать бессмысленный и нерешаемый вопрос».

Как сообщало ИА REGNUM, пресловутый «курильский вопрос» должен быть закрыт раз и навсегда. Жители российских Курил не должны чувствовать себя «полугражданами», живущими в неопределенности и лишенными элементарных для жителей материка благ. Только самостоятельное развитие Курильских островов, твердая позиция в отношении этих российских территорий может быть единственно верным решением. Никакого другого быть не может.