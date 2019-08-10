Пхеньян, , 01:45 — REGNUM

Два снаряда с неизвестными параметрами были запущены с территории Северной Кореи по направлению к Японскому морю, сообщила южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на сообщения военных Республики Корея.

Сообщается, что снаряды были запущены из города Хамхын, на северо-востоке КНДР. В настоящее время южнокорейские военные не располагают информацией о типе запущенных ракет, дальности полета и его максимальной высоте.

Кроме того, в Сеуле ожидают дополнительных пусков, вооруженные силы республики приведены в полную боевую готовность.

«Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных пусков, сохраняя при этом состояние готовности», — цитирует агентство сообщения представителей вооруженных сил Южной Кореи.

В республике также уверены, что новые запуски являются демонстрацией силы и протеста в связи с очередными новыми совместными учениями Вашингтона и Сеула.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке совместных учений США и Южной Кореи, целью которых является моделирование военной ситуации на Корейском полуострове, при которой командование вооруженными силами Южной Кореи возьмут на себя США.

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