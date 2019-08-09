Москва, , 23:57 — REGNUM

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) разъяснило о новых правилах любительской рыбалки, которые вступают в силу в 2020 году. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов.

Он напомнил, что по новым правилам рыбакам-любителям запретят использовать при ловле сети.

Однако любительская рыбалка с использованием сетей будет разрешена в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы является основным источником пропитания. Власти при этом будут маркировать такие сети.

Помимо прочего, вводится суточная норма вылова рыбы и ограничения на подводную охоту.

Под запрет попадает не только использование сетей, но и их продажа.

Соколов подчеркнул, что в России впервые на уровне закона регулируют вопрос любительского рыболовства сетями.