Вашингтон, , 23:49 — REGNUM

Называющий себя элитой либеральный Голливуд таит в себе расизм, злобу и ненависть, заявил 9 августа президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Hollywood Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Трампа, голливудские деятели любят называть себя элитой, не являясь таковой на самом деле. Настоящей элитой, отметил Трамп, являются те, кому Голливуд решительно противодействует.

«Либеральный Голливуд — предельно расистский, скрывающий свою злобу и ненависть! Они любят называть себя элитой, таковой не являясь. На самом деле, настоящей элитой являются те, против которых они действуют», — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что выпускаемые Голливудом фильмы разжигают и сеют хаос и жестокость, в которых потом пытаются обвинить других.

Напомним, кинематографическая составляющая американского истеблишмента занимает резко антитрамповскую позицию во внутриполитической борьбе в США.

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