Казань, , 23:41 — REGNUM

Госсоветник Татарии Минтимер Шаймиев вспомнил о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в июле 1999 года в Казани. Шаймиев тогда был президентом республики, а Путин — главой федеральной службы безопасности.

Шаймиев отметил, что до этого близко не был знаком с Путиным, но тогда сразу стала понятно общность взглядов и интересов.

«Как мне тогда показалось, а интуиция меня обычно не подводит, между нами с первой встречи сложились доверительные, деловые отношения», — цитирует госсоветника РИА Новости.

Далее Шаймиев вспомнил, что при прощании подарил будущему президенту командирские часы Чистопольского завода.

«А он вдруг снял свои часы и подарил их мне, прямо вот так — с руки. Так что я стал обладателем часов с руки нынешнего президента России», — рассказал Шаймиев.

Отмечается, что ровно через месяц после этой встречи президент РФ Борис Ельцин объявил об отставке правительства Сергея Степашина, в Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности премьер-министра.

ИА REGNUM напоминает, в дальнейшем Путин и Шаймиев неоднократно встречались. Например, в январе 2018 года во время визита главы государства в Татарию, он навестил госсоветника в больнице. О том, что Шаймиев «немножко приболел», Путин сообщил на встрече с муфтиями, в которой тот должен был принять участие. Отметив вклад Шаймиева в создание Болгарской исламской академии, президент заявил, что будет думать «над тем, как расширять этот проект». «Высокому гостю» Шаймиев передал один из томов книги благотворителей республиканского Фонда «Возрождение», куда внесено имя Владимира Путина, а также благодарственное письмо фонда «за поддержку реализации федерального проекта «Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров град Свияжск».