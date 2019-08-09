Исламабад, 9 августа 2019, 23:12 — REGNUM
Около 8000 демонстрантов-исламистов собрались на улицах Исламабада для возможного штурма посольства Индии в Пакистане, 9 августа передаёт агентство Associated Press.
О своих действиях исламисты заявили заранее. Полиция развернула около 2000 сотрудников для охраны индийского посольства.
Другие митинги в поддержку Кашмира в Исламабаде и других городах Пакистана в пятницу 9 августа прошли мирно.
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