Исламабад, , 23:12 — REGNUM

Около 8000 демонстрантов-исламистов собрались на улицах Исламабада для возможного штурма посольства Индии в Пакистане, 9 августа передаёт агентство Associated Press.

Пакистан (cc) Mare

О своих действиях исламисты заявили заранее. Полиция развернула около 2000 сотрудников для охраны индийского посольства.

Другие митинги в поддержку Кашмира в Исламабаде и других городах Пакистана в пятницу 9 августа прошли мирно.

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