Тбилиси, , 22:39 — REGNUM

Представители нынешнего правительства Грузии уверены, что последовательно, при поддержке мирового сообщества добьются деоккупации страны и возвращения в свой состав Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил советник премьер-министра Грузии по вопросам стратегических коммуникаций Ираклий Чиковани, который прокомментировал совместное заявление членов Совета Безопасности ООН, сделанное в связи с 11-й годовщиной августовской войны 2008 года.

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По информации МИД Грузии, 8 августа состоялось закрытое заседание Совбеза ООН под председательством Польши, на котором была рассмотрена ситуация в Грузии. После окончания заседания с совместным заявлением перед СМИ выступили представители США, Бельгии, Германии, Великобритании, Польши, Франции и Эстонии (как будущего члена Совета).

Согласно этому заявлению, спустя 11 лет после войны 2008 года никакого ощутимого прогресса в деле урегулирования конфликта между Грузией и Россией нет. Стороны выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и подчеркнули, что Россия признанием независимости регионов Грузии и установлением союзов с их руководителями пренебрегает этими принципами. Авторы заявления выразили беспокойство в связи с возведением искусственных барьеров вдоль линии «оккупации» и призвали Россию к выполнению всех обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. В совместном заявлении также говорится о поддержке возвращения беженцев в свои дома и необходимости допуска на территории Абхазии и Южной Осетии гуманитарных и правозащитных организаций.

Комментируя это заявление, советник грузинского премьера подчеркнул, что поддержка мирового сообщества для Грузии крайне важна.

«Мы ясно видим, что весь цивилизованный мир, весь Запад поддерживает территориальную целостность Грузии, не соглашается с теми последствиями, которые наступили 11 лет назад в результате оккупации», — заявил Чиковани.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно документам Совета Европы и заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, начало тогдашнее правительство Грузии.