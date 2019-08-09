Аден, Йемен, , 22:15 — REGNUM

В результате новых столкновений между сепаратистами Южного Йемена и «президентской гвардией» в йеменском Адене погибли не менее восьми человек, 9 августа передает агентство Reuters.

Сепаратисты обвиняют администрацию беглого президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади в причастности к ракетной атаке в Адене, жертвами которой стали 36 ополченцев. Администрация обвиняет в атаке йеменских хуситов.

Ополченцы Южного Йемена и «президентская гвардия» в Адене входят в состав арабской коалиции, поддерживаемой ОАЭ и Саудовской Аравией.

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