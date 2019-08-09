Хмеймим, Сирия, , 22:00 — REGNUM

В Идлибской зоне за последние сутки 31 сирийский военнослужащий погиб и получил ранения, сообщил 9 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

По информации Алексея Бакина, потери сирийских войск были понесены в ходе боя за населённый пункт Абу-Дали, который после миномётного обстрела был атакован незаконными вооруженными формированиями.

Атака террористов была отражена. В ходе нападения боевиков также погиб один и были ранены двое мирных жителя.

«Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций. В результате обстрелов и в ходе отражения атак террористов погибло 10 военнослужащих сирийских правительственных войск, 21 ранен», — сказал Алексей Бакин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в зоне «Идлиб» двое сирийских военных стали жертвами обстрела боевиков, а ещё 13 были ранены. Кроме того, террористы пытались обстрелять реактивными снарядами российскую авиабазу Хмеймим, попав по близлежащему возле неё селению, убив там двоих и ранив ещё четверых мирных жителей.

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