Пекин, 9 августа 2019, 21:57 — REGNUM
Китай призывает Индию и Пакистан воздержаться от эскалации в Кашмире, 9 августа передает агентство Reuters.
После переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай надеется, что Индия и Пакистан найдут способ «мирного сосуществования».
Тем не менее китайский дипломат отметил, что Китай поддерживает Пакистан в защите его законных прав и интересов.
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