Асбест, Свердловская область, , 21:56 — REGNUM

Экс-замглавы Белоярского ГО (Свердловская область) Сергею Прохоренко дали восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Приговор вынес Асбестовский городской суд.

Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере — более 3,3 млн рублей.

Кроме отсидки в колонии, Прохоренко предстоит выплатить штраф в 33 млн рублей (размер взятки в десятикратном размере).

Напомним, 22 июля 2019 года экс-главу Каменска-Уральского Михаила Астахова также признали виновным в получении особо крупной взятки в 5 млн 900 тысяч рублей. Своей вины бывший чиновник так и не признал.

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