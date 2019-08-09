Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 21:39 — REGNUM

Военные Индии разогнали крупную акцию протеста в Кашмире, 9 августа передает агентство Reuters.

В протестах в Суре, которые начались сразу после пятничной молитвы, участвовали около 10 тыс. человек. Демонстрация быстро переросла в столкновения с военными.

Силы безопасности использовали для разгона демонстрации слезоточивый газ и светошумовые гранаты. С ранениями госпитализированы 12 человек. Арестованы около 500 демонстрантов.

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