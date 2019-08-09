Москва, 9 августа 2019, 21:35 — REGNUM
Писатель-сатирик Виктор Шендерович получил штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 27 июля в центре столицы, сообщает «Интерфакс».
Соответствующее решение принято в Дорогомиловском районном суде Москвы.
«Шендерович признан виновным в совершении административного правонарушения по ст.20.2 ч.6.1 КоАП РФ (участие в несанкционированных митинге)», — отметили в суде.
Защита Шендеровича планирует обжаловать данное решение. Адвокат заявил о готовности дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы добиться отмены штрафа.
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