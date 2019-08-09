Киев, , 21:00 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко и его партия «Европейская солидарность» предлагают депутатам от партии «Голос» Святослава Вкарчука и «Батькивщины» Юлии Тимошенко согласовать позиции о представительстве фракций в руководстве Верховной рады и комитетов. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила пока ещё вице-спикер Рады Ирина Геращенко, которая также была переизбрана в Раду нового созыва.

Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook пишет, что её партия «Европейская солидарность» обратилась к тем политическим силам в новой Раде, которые не являются правящим большинством, в частности к «Голосу» и «Батькивщине», с предложением совместно согласовать и скоординировать позиции относительно пропорционального представительства фракций в руководстве Верховной рады и комитетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский смог провести досрочные выборы в Верховную раду 21 июля и получить для своей партии «Слуга народа» 43,16% голосов. В совокупности, по партийным спискам и по одномандатным округам «Слуга народа» получает 240 мандатов в Раде — это позволяет партии Зеленского сформировать однопартийное правительство.